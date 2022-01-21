"Порезал руки и лег в ванную": в Киеве патрульные спасли 18-летнего парня от самоубийства

"Порезал руки и лег в ванную": в Киеве патрульные спасли 18-летнего парня от самоубийства

Полицейские остановили сильное кровотечение.

В Киеве патрульные полицейские спасли 18-летнего парня от самоубийства. Он послал фото с порезом руки девушке и попрощался.

Об этом 21 января сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Девушка позвонила в полицию и рассказала патрульным, где живет ее знакомый. На место инцидента немедленно прибыли патрульные и брат потерпевшего.

"Зайдя в дом, полицейские Виталий Филоненко и Евгений Кубрак обнаружили молодого парня, который лежал в ванной с порезами на обеих руках", — говорится в сообщении.

Мужчины сразу же вызвали скорую помощь и бросились его спасать. Инспекторы переместили пострадавшего из ванны на кровать и остановили сильное кровотечение на одной из поврежденных рук. Медики продолжили оказывать помощь и госпитализировали парня в одно из медицинских учреждений.

Напомним, что в Днепре патрульные чудом спасли едва не упавшую с пятого этажа женщину.

Полицейские спасли парня. / Полиция Киева / Facebook

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