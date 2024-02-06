Поразил током любимую и задушил ее дочь: в Киеве вынесли приговор 55-летнему мужчине

В Киеве 55-летний мужчина поразил током любимую и задушил ее дочь. Убийца приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

"За поддержание публичного обвинения Шевченковской окружной прокуратурой Киева объявлен обвинительный приговор уроженцу Николаева по факту убийства 52-летней любимой и ее 30-летней дочери", – говорится в сообщении прокуратуры.

Приехав в Киев к женщинам, обвиняемый ждал удобный момент для совершения преступления. Ночью, когда мать и дочь спали, мужчина связал женщину, включил штекер заготовленной проволоки в розетку и поразил женщину электрическим током. Затем он пошел в комнату, где спала 30-летняя дочь, обмотала вокруг ее шеи заранее заготовленный кусок проволоки и задушил им женщину.

Затем мужчина угнал из квартиры мобильные телефоны, ноутбуки, деньги и документы убитых.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал, в совершенном не раскаялся. Кроме того, мужчина пытался покинуть территорию Украины после совершенных преступлений.

Напомним, житель Киевщины убил знакомого из-за долговых обязательств.