Попросили не выгуливать собаку возле площадки: в Белой Церкви мужчина угрожал расправой семье с малышом

Попросили не выгуливать собаку возле площадки: в Белой Церкви мужчина угрожал расправой семье с малышом

Сначала мужчина отошел, а вернулся уже с ножом в руках.

В Белой Церкви Киевской области мужчина угрожал семье с малолетним ребенком из-за замечания по поводу выгула собаки возле детской площадки.

У мужчины был нож.

Об этом сообщает Патрульная полиция Белой Церкви.

На днях на планшет полицейских поступил вызов "Угроза физической расправой".

Заявительница сообщала, что она со своей семьей находилась на детской площадке, рядом с которым мужчина выгуливал собаку.

"Женщина сделала ему замечание, попросив не гулять с животным возле детей. Однако, гражданин не только не прислушался к словам женщины, но и начал неадекватно себя вести. После чего мужчина куда-то отошел, а вернулся уже с ножом в руках", — говорится в сообщении полиции.

Патрульные прибыли по указанному адресу и задержали мужчину. На место происшествия вызвали следователей.

Напомним, на Волыни живодер на глазах у детей перерезал собаке горло.

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