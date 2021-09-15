"Попросила повернуть направо": в Киеве таксист устроил ДТП и во всем обвинил пассажирку

Пострадавших пассажиров обеих машин госпитализированы.
В Киеве на дороге столкнулись автомобиль службы такси и легковой автомобиль. В результате чего пострадали пассажиры обоих транспортных средств.
Об этом пишет "Киев оперативный".
Как стало известно, происшествие случилось на улице Бойчука. Таксист передвигался по левой стороне движения, автомобиль Ford — по правой. В какой-то момент, по словам таксиста, пассажир попросила "повернуть направо". Водитель не посмотрел в зеркало и начал совершать маневр, который закончился столкновением с автомобилем Ford.
"От столкновения самого таксиста развернуло поперек дороги, а Ford — перелетел тротуар, ударил клумбу и остановился в металлической ограде. С места ДТП госпитализировали пассажирок с обеих автомобилей", — сообщает "Киев оперативный".
На месте работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.
Напомним, что в Днепропетровской области грузовик спровоцировал многокилометровую пробку. Кабину с водителем вывернуло назад и машина буквально сложилась на узком мостике.