Попросила не курить в комнате: в Киева мужчина угрожал пистолетом администратору хостела

Прибывшие на вызов патрульные полицейские задержали 30-летнего злоумышленника неподалеку от места происшествия.

В Киеве полицейским поступило сообщение от женщины, что в одном из хостелов Днепровского района житель угрожал пистолетом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказали правоохранители, опросив свидетелей инцидента, было установлено, что администратор временного жилья сделала мужчине замечание за курение в комнате.

Правонарушитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликтовать с женщиной и агрессивно вести себя. Затем он пригрозил администратору физической расправой, начал размахивать пистолетом, а позже ушел в неизвестном направлении.

Полицейские задержали 30-летнего злоумышленника возле места происшествия.

Возбуждено уголовное производство по статье "угроза убийством", которая предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет.

Пистолет, которым угрожал правонарушитель изъят и направлен на проведение баллистической экспертизы.

Напомним, в Киеве судья ждал прихода "русского мира" и агитировал своих знакомых.

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