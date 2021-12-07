Попросил, чтобы не шумели: в Киеве мужчина получил пулю в лицо из-за замечания (фото)

Попросил, чтобы не шумели: в Киеве мужчина получил пулю в лицо из-за замечания (фото)

Уроженцу Ровенской области суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, ему грозит от трех до семи лет.

В Киеве мужчина получил пулю в лицо из-за замечания.

Ночью потерпевший попросил молодых людей, чтобы они не шумели возле дома, на что один из незнакомцев произвел выстрелы в сторону заявителя. Полицейские быстро разыскали и задержали нарушителя. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию Киева обратился житель Голосеевского района с сообщением о том, что неизвестный выстрелил ему в лицо. Для выяснения обстоятельств происшествия на место выехала следственно-оперативная группа полиции и врачи... Полицейские установили, что ночью на улице под окнами квартиры пострадавшего отдыхала шумная компания. Киевлянин вышел к ним и сделал замечание, на что один из незнакомцев достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону мужчины. Пострадавший получил повреждение лица. Сейчас его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении полиции.

Полицейские немедленно приступили к отработке территории и разыскали злоумышленника. Фигурантом оказался ранее не судимый уроженец Ровенской области, 1978 года. Во время проведения поверхностного осмотра у злоумышленника было обнаружено и устройство для отстрела резиновых шаров, которое направлено на экспертизу.

Правонарушителя задержали.

Следователи под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, в столице из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя мужчинами начался конфликт и один из участников применил оружие. В результате инцидента 24-летний киевлянин получил ранение ноги. Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения.

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