Попала под колеса авто: под Киевом полицейские помогли спасти раненую зайчиху (фото)

Пока что животное будет оставаться в приюте для прохождения реабилитации.
В Киевской области полицейские пришли на помощь попавшей под колеса автомобиля зайчихе.
Правоохранители доставили травмированное животное в приют, где оно пройдет реабилитацию.
Об этом сообщает патрульная полиция Борисполя.
"Вчера, 20 марта, около 23 часов к патрульным обратился работник автозаправочной станции. Он сообщил, что неподалеку обнаружил зайчиху, которая, вероятно, пострадала от наезда транспортного средства. Заявитель поймал и посадил травмированное животное в коробку. Полицейские не остались в стороне и решили помочь. С помощью социальных сетей инспекторам удалось найти контакты приюта для диких животных. Блюстители порядка доставили животное в заведение, где передали специалистам", — говорится в сообщении.
Зайчиху осмотрели и оказали ей необходимую помощь.
В дальнейшем животное будет оставаться в приюте для прохождения реабилитации.
Напомним, в Киеве полицейские спасли трехмесячного щенка от жестокой владелицы, которая поила его водкой, чтобы не сковывала, и избивала.
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