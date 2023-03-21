Попала под колеса авто: под Киевом полицейские помогли спасти раненую зайчиху (фото)

Пока что животное будет оставаться в приюте для прохождения реабилитации.

В Киевской области полицейские пришли на помощь попавшей под колеса автомобиля зайчихе.

Правоохранители доставили травмированное животное в приют, где оно пройдет реабилитацию.

Об этом сообщает патрульная полиция Борисполя.

"Вчера, 20 марта, около 23 часов к патрульным обратился работник автозаправочной станции. Он сообщил, что неподалеку обнаружил зайчиху, которая, вероятно, пострадала от наезда транспортного средства. Заявитель поймал и посадил травмированное животное в коробку. Полицейские не остались в стороне и решили помочь. С помощью социальных сетей инспекторам удалось найти контакты приюта для диких животных. Блюстители порядка доставили животное в заведение, где передали специалистам", — говорится в сообщении.

Зайчиху осмотрели и оказали ей необходимую помощь.

В дальнейшем животное будет оставаться в приюте для прохождения реабилитации.

Напомним, в Киеве полицейские спасли трехмесячного щенка от жестокой владелицы, которая поила его водкой, чтобы не сковывала, и избивала.

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