Попадание обломков вражеского дрона в жилой дом в Киеве: что рассказали очевидцы

Сейчас – без жертв.

В ночь на 10 января 2025 года обломки вражеского дрона влетели в многоэтажку в Киеве в Соломенском районе.

Очевидцы утверждают, что прежде взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги.

Также произошло попадание в верхний этаж здания. Пожар, возникший после попадания обломков беспилотника, якобы затих сам собой, — говорится в соцсетях.

В Киеве — отбой воздушной тревоги, однако она объявлена в Киевской области.

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Ранее сообщалось, что в Киевской области зафиксированы российские беспилотники: работало ПВО.

Напомним, в результате первого удара по Харькову 9 января дрон попал в гражданское предприятие в Немышлянском районе.

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