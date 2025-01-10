Попадание обломков вражеского дрона в жилой дом в Киеве: что рассказали очевидцы

Сейчас – без жертв.
В ночь на 10 января 2025 года обломки вражеского дрона влетели в многоэтажку в Киеве в Соломенском районе.
Очевидцы утверждают, что прежде взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги.
Также произошло попадание в верхний этаж здания. Пожар, возникший после попадания обломков беспилотника, якобы затих сам собой, — говорится в соцсетях.
В Киеве — отбой воздушной тревоги, однако она объявлена в Киевской области.
Ранее сообщалось, что в Киевской области зафиксированы российские беспилотники: работало ПВО.
Напомним, в результате первого удара по Харькову 9 января дрон попал в гражданское предприятие в Немышлянском районе.
Читайте также:
- Наступление армии РФ на Запорожье: местные власти сделали заявление
- Боевые действия могут начаться еще в одной области: военный эксперт ошарашил прогнозом
- Российская армия атаковала дронами Черкасскую область: какие последствия
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.