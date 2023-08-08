Пообещал подарок: в Киеве мужчина заманил в квартиру 24-летнюю соседку и изнасиловал ее

Мужчина отпустил свою жертву после сексуального насилия и скрывался.

В Киеве задержан 30-летний мужчина, который заманил в свою квартиру 24-летнюю соседку с инвалидностью и изнасиловал девушку. Его уже задержали.

Об этом сообщили в полиции города Киева.

По данным следствия, 30-летний мужчина заманил в свою квартиру 24-летнюю соседку. Он заявил, что у него есть подарок. Однако мужчина напал на потерпевшую и изнасиловал. После преступления он отпустил свою жертву и скрылся.

Девушка обратилась за медицинской помощью, врачи же сообщили правоохранителям о преступлении. Подозреваемый уже задержан. Известно, что он раньше не судим.

"В ходе досудебного расследования правоохранители провели обыск по месту жительства задержанного, откуда изъяли доказательства", — говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируют ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование. Суд направил его под стражу без возможности внесения залога.

Напомним, в Киевской области полицейскому сообщено о подозрении в изнасиловании 10-летней девочки.

Читайте также: