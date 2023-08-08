Пообещал подарок: в Киеве мужчина заманил в квартиру 24-летнюю соседку и изнасиловал ее

Мужчина отпустил свою жертву после сексуального насилия и скрывался.
В Киеве задержан 30-летний мужчина, который заманил в свою квартиру 24-летнюю соседку с инвалидностью и изнасиловал девушку. Его уже задержали.
Об этом сообщили в полиции города Киева.
По данным следствия, 30-летний мужчина заманил в свою квартиру 24-летнюю соседку. Он заявил, что у него есть подарок. Однако мужчина напал на потерпевшую и изнасиловал. После преступления он отпустил свою жертву и скрылся.
Девушка обратилась за медицинской помощью, врачи же сообщили правоохранителям о преступлении. Подозреваемый уже задержан. Известно, что он раньше не судим.
"В ходе досудебного расследования правоохранители провели обыск по месту жительства задержанного, откуда изъяли доказательства", — говорится в сообщении.
Мужчине инкриминируют ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование. Суд направил его под стражу без возможности внесения залога.
Напомним, в Киевской области полицейскому сообщено о подозрении в изнасиловании 10-летней девочки.
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