Помощницу атташе США обокрали в Киеве: из сумочки вытащили банковские карточки и водительское удостоверение

Помощницу атташе США обокрали в Киеве: из сумочки вытащили банковские карточки и водительское удостоверение

Подозреваемую в краже удалось задержать.

В столице правоохранители сообщили о подозрении 19-летней уроженке Закарпатья, которая обокрала помощника атташе США.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении девушке по факту кражи личных вещей помощника атташе США в Украине", — говорится в сообщении на странице Facebook.

Отмечается, что 26 июня потерпевшая, которая является должностным лицом посольства США в Украине, обнаружила кражу личных вещей из собственной сумки, о чем сразу сообщила в правоохранительные органы. Также читайте Смерть сотрудницы посольства США в Киеве: новые детали расследования Впоследствии, 29 июня, подозреваемую в краже удалось задержать, ею оказалась 19-летняя уроженка Закарпатской области.

Также при фигурантке находились часть похищенных личных вещах потерпевшей, в частности — дипломатическая карточка помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карточки.

Напомним, в 2020 году избитую сотрудницу посольства США обнаружили прохожие в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина в Шевченковском районе столицы. От полученных травм она, к сожалению, умерла в лечебном учреждении. СМИ со сообщили, что сотрудницу посольства США, скорее всего, мог сбить проезжающий мимо поезд, который она не заметила, потому что была в наушниках.

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