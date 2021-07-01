Помощницу атташе США обокрали в Киеве: из сумочки вытащили банковские карточки и водительское удостоверение

Подозреваемую в краже удалось задержать.
В столице правоохранители сообщили о подозрении 19-летней уроженке Закарпатья, которая обокрала помощника атташе США.
Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении девушке по факту кражи личных вещей помощника атташе США в Украине", — говорится в сообщении на странице Facebook.
Отмечается, что 26 июня потерпевшая, которая является должностным лицом посольства США в Украине, обнаружила кражу личных вещей из собственной сумки, о чем сразу сообщила в правоохранительные органы.
Впоследствии, 29 июня, подозреваемую в краже удалось задержать, ею оказалась 19-летняя уроженка Закарпатской области.
Также при фигурантке находились часть похищенных личных вещах потерпевшей, в частности — дипломатическая карточка помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карточки.
Напомним, в 2020 году избитую сотрудницу посольства США обнаружили прохожие в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина в Шевченковском районе столицы. От полученных травм она, к сожалению, умерла в лечебном учреждении. СМИ со сообщили, что сотрудницу посольства США, скорее всего, мог сбить проезжающий мимо поезд, который она не заметила, потому что была в наушниках.