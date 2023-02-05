"Помощь ВСУ" и переодевание: киевлянка показала, как приглашали на пьяные вечеринки, где издевались над девушками

Девушка рассказала, что приглашения были очень невинны.

Модель и владелица тату-студии Алина Левчук показала, как выглядели приглашения, на пьяные вечеринки, где издевались над девушками. По ее словам, там нет никакого намека на алкоголь или насилие, а наоборот — речь шла о благотворительности.

Об этом она написала в Twitter.

Девушка опубликовала скрин приглашения на те самые скандальные вечеринки, где блоггеры издевались над девушками. В приглашении говорилось, что это "развлекательный стрим с благотворительным сбором средств на дрон для ВСУ".

В комментарии "Украинской правде. Жизнь" Алина Левчук рассказала, что сначала ее заинтересовало предложение, поскольку речь шла о благотворительности.

"Речь идет о благотворительном стриме на помощь ВСУ – это святое. Я люблю помогать. Об алкоголе, наркотиках или изнасиловании там ни слова", – рассказывает Алина.

Однако киевлянка отмечает, что ее насторожила вторая часть сообщения об "играх" — переодевание, снятие масок и прочее, поэтому она решила не посещать это мероприятие, поскольку раньше имела негативный опыт.

Фото: Алина Левчук

"Это не прикольчик, это страшные вещи. У меня был инцидент в 2015 году, когда на одном мероприятии после 2 глотков вина мне стало плохо и я думала, что умираю", – делится Алина.

Алина Левчук отмечает, что она решила осветить это приглашение, поскольку оно выглядит очень невинно и может ввести в заблуждение.

Скандальные вечеринки с насилием в Киеве: что известно

На днях в Сети опубликовали видео с пьяными вечеринками, где ребята издеваются над девушками. Это получило существенный резонанс в обществе, поскольку якобы группа ребят спаивала девушек, снимала их полуобнаженными, без сознания и пьяными, совершала сексуальное насилие, а видео сливала в соцсеть.

После этого у блоггеров полиция провела обыски, а впоследствии молодых людей задержали.

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