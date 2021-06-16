"Помогите, он забрал моего сына": в Киевской области мужчина после ссоры с сожительницей похитил ее ребенка

Полиция разыскала мужчину и ребенка.

В Киевской области бывший сожитель забрал у женщины ее малолетнего сына и скрылся. Мать обратилась за помощью в полицию.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

Женщина рассказала копам, что ее бывший сожитель после конфликта мог увести сына в Киев. Полиция обследовала территорию железнодорожного вокзала и разыскала там мужчину и несовершеннолетнего.

"Инспекторы убедились, что это именно разыскиваемые и доставили обоих в Соломенское управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и мотивов поступка мужчины", — сообщили патрульные.

Напомним, в Полтаве суд вынес приговор отцу, который убил своего ребенка.

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