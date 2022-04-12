Помогал убийцам из РФ: в Киевской области задержали коллаборанта, которого россияне назначили "старостой"

Помогал убийцам из РФ: в Киевской области задержали коллаборанта, которого россияне назначили "старостой"

В освобожденных от оккупантов регионах задержан коллаборант.

В Киевской области задержан коллаборант, который провозгласил себя "старостью" одного из сел Бучанского района и помогал российским убийцам.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Коллаборант в конце февраля 2022 согласился сотрудничать с российскими оккупантами. Он сообщал им о позициях ВСУ и территориальной обороне. Также самопровозглашенный "староста" убеждал местных жителей активно сотрудничать с россиянами.

Подозреваемого задержали и избрали ему меру пресечения — содержание под стражей.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении жителя Киевщины в совершении публичных призывов к сотрудничеству с вооруженными формированиями государства-агрессора и распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 114 -2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что он "защитит Донбасс", который сейчас активно бомбят российские военные. Также он фактически назвал убийства украинцев "благородной целью".

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