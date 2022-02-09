Получить iPhone за копейки: киевлянин придумал аферу с посылкой и сразу поплатился (видео)

Получить iPhone за копейки: киевлянин придумал аферу с посылкой и сразу поплатился (видео)

Мужчина к афере готовился заранее.

В городе Узин в Киевской области мужчина придумал, как за копейки на почте получить телефон стоимостью почти 50 тысяч гривен. Но афера не удалась – злоумышленника задержали полицейские недалеко от отделения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Мужчина к афере готовился заранее. Он заказал через Интернет-магазин телефон, а на почту пришел с его дешевой копией, чтобы поменять их.

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Во время осмотра посылки киевлянин заметно нервничал. Когда он увидел, что работники почты за ним постоянно наблюдают, выхватил коробку из-под оригинала у одной из работниц и бросился наутек.

На улице мужчина избавился от копии телефона, но далеко убежать не смог. Его задержали сотрудники полиции, которые находились вне службы, но были рядом.

Напомним, что в Киеве двоих мужчин уличили на сбыте почти четверти миллиона поддельных долларов США. Качество фальшивых банкнот было настолько высоким, что большинство специальных средств проверки не распознавали подделку.

Национальная полиция Киевской области

Национальная полиция Киевской области

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