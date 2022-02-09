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Получить iPhone за копейки: киевлянин придумал аферу с посылкой и сразу поплатился (видео)

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Получить iPhone за копейки: киевлянин придумал аферу с посылкой и сразу поплатился (видео)

Associated Press

Мужчина к афере готовился заранее.

В городе Узин в Киевской области мужчина придумал, как за копейки на почте получить телефон стоимостью почти 50 тысяч гривен. Но афера не удалась – злоумышленника задержали полицейские недалеко от отделения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Мужчина к афере готовился заранее. Он заказал через Интернет-магазин телефон, а на почту пришел с его дешевой копией, чтобы поменять их.

Во время осмотра посылки киевлянин заметно нервничал. Когда он увидел, что работники почты за ним постоянно наблюдают, выхватил коробку из-под оригинала у одной из работниц и бросился наутек.

На улице мужчина избавился от копии телефона, но далеко убежать не смог. Его задержали сотрудники полиции, которые находились вне службы, но были рядом.

Напомним, что в Киеве двоих мужчин уличили на сбыте почти четверти миллиона поддельных долларов США. Качество фальшивых банкнот было настолько высоким, что большинство специальных средств проверки не распознавали подделку.

© Национальная полиция Киевской области
Национальная полиция Киевской области
© Национальная полиция Киевской области
Национальная полиция Киевской области

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