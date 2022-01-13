Полтысячи туристов застряли в "Борисполе" из-за обледенения самолета

Люди должны были вылететь в Доминикану.
Полтысячи туристов застряли еще ночью в аэропорту "Борисполь" из-за обледенения самолета.
Люди должны были вылететь в Доминикану.
О причине задержки рейса и его перенесении на 19:30 сообщила компания Azurair в комментарии Pavlovsky NEWS.
Ранее отмечали, что людей пустили в самолет, но потом всех попросили выйти без объяснения причины.
Представитель компании уточнил, что из-за переноса рейса пассажиров обеспечат двухразовым питанием.
Напомним, ночь на 13 января в Киеве и области была самой холодной за всю зиму. Столбики термометров опускались до -19°C.
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