Полтысячи туристов застряли в "Борисполе" из-за обледенения самолета

Люди должны были вылететь в Доминикану.

Полтысячи туристов застряли еще ночью в аэропорту "Борисполь" из-за обледенения самолета.

Люди должны были вылететь в Доминикану.

О причине задержки рейса и его перенесении на 19:30 сообщила компания Azurair в комментарии Pavlovsky NEWS.

Ранее отмечали, что людей пустили в самолет, но потом всех попросили выйти без объяснения причины.

Представитель компании уточнил, что из-за переноса рейса пассажиров обеспечат двухразовым питанием.

Напомним, ночь на 13 января в Киеве и области была самой холодной за всю зиму. Столбики термометров опускались до -19°C.

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