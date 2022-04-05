"Не самовольный акт": Блинкен заявил, что зверства в Буче являются умышленной кампанией России

Он сообщил, что США сотрудничают с другими странами, чтобы собрать вместе доказательства военных преступлений РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что зверства, которые Россия совершила во время своего вторжения в Украину, которые сейчас увидел мир из поступающих из Бучи изображений, является не самовольным случайным актом подразделения, а умышленной кампанией с убийствами, пытками, изнасилованиями, совершениями зверств.

Об этом Блинкен сказал журналистам перед посадкой в самолет в Брюссель 5 апреля, пишет CNN.

Госсекретарь США отправился в Брюссель, чтобы встретиться с министрами иностранных дел стран НАТО и G7.

"Поскольку эта российская волна отступает от частей Украины, мир видит оставшиеся после нее смерть и разрушения, и мы видим, в частности, тот ужас, который остался в Буче, то, что касается людей буквально по всему миру", – сказал Блинкен.

Изображения братских захоронений и тел, собранных в мешки, поступающие из Бучи, "подкрепляют нашу решительность и решительность стран во всем мире убедиться, что так или иначе, в тот или иной день наступит ответственность для совершивших эти действия", - подчеркнул госсекретарь США.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты сотрудничают с другими странами, чтобы собрать вместе доказательства, чтобы поддержать расследование как Украины, так и Совета ООН по правам человека относительно того, совершила Россия военные преступления или нет.

"Ужасно, трагично. То, что мы видим в Буче и других местах, подтверждает это, но во всех этих случаях очень важна попытка собрать доказательства вместе, собрать их, задокументировать, поддержать различные продолжающиеся расследования. Это то, что мы делаем, это то, что делают другие", – сказал Блинкен.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российские военные не могли совершить военные преступления в Буче без высшей команды из Москвы.

В Буче ежедневно находят новые тела убитых украинцев

Читайте также: