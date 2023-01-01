Жителю Киева, встречавшему Новый год фейерверками, грозит до 5 лет ограничения свободы (фото)

Полиция задержала киевлянина, который пренебрег запретом на использование пиротехнических изделий во время действия военного положения.

В новогоднюю ночь, несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов о запрете использования пиротехнических изделий во время военного положения, житель Киева развлекался запуском фейерверков.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, видео новогодних салютов в Подольском районе распространили во многих телеграмм-каналах.

Получив уведомление от граждан о нарушении запрета на использование пиротехнических изделий, правоохранители немедленно приступили к поискам причастных лиц.

"Полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе на улице Константиновской. С места происшествия следователи изъяли использованную пусковую установку”, — говорится в сообщении.

Также читайте В Новогоднюю ночь в Киеве неизвестные устроили салюты, несмотря на запрет

Вскоре была установлена личность подозреваемого — 47-летнего киевлянина. В его квартире был проведен неотложный обыск и обнаружены доказательства.

"Полицейские Подольского управления полиции начали уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Фигуранту грозит ограничение свободы сроком до пяти лет”, — сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, в новогоднюю ночь, 1 января, во время массированного удара РФ по Киеву, над столицей были сбиты 23 воздушных цели.

Читайте также: