Полиция задержала мужчину с Киевщины, который ночью с вилами нападал на односельчан — фото

Мужчина был в розыске с 31 марта.
Полицейские разыскали и задержали жителя села Любимовка Киевской области Наримана Корягина, который совершил несколько нападений на людей с вилами, ворвавшись в их дома посреди ночи.
Об этом сообщил глава Дымерской ОТГ Владимир Пидкурганный.
"ВилаМэн задержан. Спасибо всем за неравнодушие. Немало звонков было от наших людей, которые присоединились к его поиску. Сегодня старосте Сергею Шудрику родственники сообщили место нахождения разыскиваемого Наримана и что дальше видно на фото", — написал он.
Напомним, в Киеве задержан коллаборант, поставлявший россиянам стройматериалы для производства "зубов дракона".
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