Полиция задержала мужчину с Киевщины, который ночью с вилами нападал на односельчан — фото

Полицейские разыскали и задержали жителя села Любимовка Киевской области Наримана Корягина, который совершил несколько нападений на людей с вилами, ворвавшись в их дома посреди ночи.

Об этом сообщил глава Дымерской ОТГ Владимир Пидкурганный.

"ВилаМэн задержан. Спасибо всем за неравнодушие. Немало звонков было от наших людей, которые присоединились к его поиску. Сегодня старосте Сергею Шудрику родственники сообщили место нахождения разыскиваемого Наримана и что дальше видно на фото", — написал он.

Задержание Наримана Корягина, нападавшего на людей с вилами / Фото: Facebook

Напомним, в Киеве задержан коллаборант, поставлявший россиянам стройматериалы для производства "зубов дракона".

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