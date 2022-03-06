Полиция в Киевской области уничтожила два танка оккупанта: видео

Полиция в Киевской области уничтожила два танка оккупанта: видео

Правоохранители защищают Украину.

В Броварском районе Киевской области полиция уничтожила два вражеских танка.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Сегодня в Броварском районе бойцы спецподразделения КОРД уничтожили из РПГ два вражеских танка агрессора. Потерь среди личного состава полиции Киевщины нет. Продолжаем служить на защищать", — говорится в сообщении.