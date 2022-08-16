Полиция в Киеве предлагает наказывать нарушителей комендантского часа: как именно

Штрафами могут начать наказывать нарушителей комендантского часа в Киеве.

Об этом заявил начальник полиции Киева Иван Выговский.

Он, в частности, и поддержал введение штрафов за нарушение комендантского часа.

"За нарушение комендантского часа хотя бы штраф нужно предусмотреть. И, возможно, есть смысл прописать ответственность за работу строительства во время сигнала воздушной тревоги. Пока эти моменты на совести людей держатся и уважают друг друга", — пояснил Выговский.

Также он высказал мнение об ответственности за проведение массовых мероприятий.

"В военное время запрещено проведение каких-либо акций. Мы понимаем, что некоторые политические силы во время войны могут спекулировать на этом и пытаться расшатывать ситуацию. Нет четкой законодательной нормы об ответственности за проведение массовых мероприятий во время военного положения. Это нужно решить на законодательном. равные", — заявил Выговский.

Отметим, что в мае в парламенте был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению административной ответственности за нарушение установленных ограничений в условиях действия военного положения". Им предусмотрено предупреждение или штраф за нарушение комендантского часа.

Напомним, в Черкассах нарушителям комендантского часа вручили повестки.

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