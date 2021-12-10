Полиция установила личности погромщиков бара "Хвильовий" в Киеве: двум из них предъявлены подозрения

В рамках начатого досудебного расследования в квартирах нескольких фигурантов дела проведены обыски.
Киевская полиция установила личности около 30 человек, подозреваемых в погроме известного киевского бара "Хвильовий". В конце ноября они избили охранников, выбили стекла в окнах и дверях, а в помещение бросили баллоны со слезоточивым газом.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, в пятницу, 10 декабря, в квартирах нескольких фигурантов были проведены санкционированные обыски.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли вещественные доказательства их противоправной деятельности.
"В настоящее время проводится документирование преступных действий лиц для привлечения их к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.
Двум лицам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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