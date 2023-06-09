Полиция усиленно патрулирует в районе Киевской ГЭС

После теракта на Каховской ГЭС, полицейские тщательно охраняют другой стратегический объект на территории Киевской области.

Полицейские наряды круглые сутки патрулируют в районе Киевской ГЭС. Ужесточенные меры по охране стратегического объекта введены после террористического акта оккупантов, устроивших подрыв дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

"Мы усилили патрулирование в зоне этого стратегического объекта [Киевской ГЭС]. В Киевской области действуют круглосуточные наряды для оперативного реагирования в случае усложнения ситуации”, — сообщила она.

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Прянишникова добавила, что в случае чрезвычайной ситуации "полиция будет привлекаться к проведению эвакуации и всемерному содействию силам безопасности".

Напомним, российские оккупанты осознавали огромный масштаб бедствия на территории Херсонской области в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, но совершили этот теракт, чтобы хоть как-то перехватить инициативу в развязанной ими войне.

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