Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Полиция усиленно патрулирует в районе Киевской ГЭС

Полиция усиленно патрулирует в районе Киевской ГЭС

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
414
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Полиция усиленно патрулирует в районе Киевской ГЭС

Киевскую ГЭС усиленно охраняют круглосуточные наряды полиции / Фото: Facebook / Irina Pryanishnikova

После теракта на Каховской ГЭС, полицейские тщательно охраняют другой стратегический объект на территории Киевской области.

Полицейские наряды круглые сутки патрулируют в районе Киевской ГЭС. Ужесточенные меры по охране стратегического объекта введены после террористического акта оккупантов, устроивших подрыв дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

"Мы усилили патрулирование в зоне этого стратегического объекта [Киевской ГЭС]. В Киевской области действуют круглосуточные наряды для оперативного реагирования в случае усложнения ситуации”, — сообщила она.

Прянишникова добавила, что в случае чрезвычайной ситуации "полиция будет привлекаться к проведению эвакуации и всемерному содействию силам безопасности".

Напомним, российские оккупанты осознавали огромный масштаб бедствия на территории Херсонской области в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, но совершили этот теракт, чтобы хоть как-то перехватить инициативу в развязанной ими войне.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
414
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация