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Полиция предупреждает о новых мошеннических схемах – звонки из "благотворительного фонда" с предложением помощи

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
56
Время на прочтение
1 мин
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Полиция предупреждает о новых мошеннических схемах – звонки из "благотворительного фонда" с предложением помощи

Полиция предупреждает о новых мошеннических схемах. / Фото: Pexels

Украинцев предупреждают о новых методах обмана.

Мошенники прибегают к новым методам обмана, злоупотребляя доверием людей. Украинцам могут позвонить якобы из "благотворительного фонда".

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

"Если вдруг вам позвонили из "благотворительного фонда" и сообщили о финансовой помощи во время войны, но для получения денежных средств вы должны назвать свои личные данные, а также все данные своих карт, то не рассказывайте им этого – это могут быть мошенники", – говорится в сообщении.

Как уберечь себя:

  • положите трубку;
  • обратитесь к своим родственникам или представителям власти и проверьте, действительно ли вы можете получить такие выплаты;
  • сообщите о случившемся на линию 102.

Напомним, "Укрпочта" предупредила клиентов о мошеннической схеме.

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Дата публикации
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56
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