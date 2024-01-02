Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Полиция показала первые минуты после удара россиян по Киеву (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1923
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Полиция показала первые минуты после удара россиян по Киеву (видео)

Последствия атаки по Киеву 2 января 2024 / Фото: МВД

В первые минуты после обстрела полицейские спасали пострадавших из-под завалов.

Патрульная полиция обнародовала видео со своих бодикамер, на котором видны первые минуты после утренних обстрелов Киева.

Полицейские прибыли на место взрыва и совместно с другими службами ликвидировали последствия атаки. На кадрах видно, как полицейские ликвидируют последствия атаки, помогают пострадавшим и пытаются вывести их из разрушенного дома.

"Патрульные эвакуировали из-под завалов людей и животных, оказывали гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия", – говорится в сообщении.

В полиции призвали украинцев не игнорировать правила безопасности во время вражеских обстрелов и находиться в укрытиях.

Патрульные показали видео первых минут после утренних обстрелов Киева

Патрульные показали видео первых минут после утренних обстрелов Киева

Напомним, что недра 2 января россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Ночью россияне атаковали столицу беспилотниками, но уже утром запустили по Киеву "Кинжалы" и крылатые ракеты. В Киеве горели многоэтажки и авто, есть много пострадавших. В результате атаки по столице погибли два человека, а количество пострадавших увеличилось до почти полусотни.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1923
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация