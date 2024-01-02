Полиция показала первые минуты после удара россиян по Киеву (видео)

В первые минуты после обстрела полицейские спасали пострадавших из-под завалов.
Патрульная полиция обнародовала видео со своих бодикамер, на котором видны первые минуты после утренних обстрелов Киева.
Полицейские прибыли на место взрыва и совместно с другими службами ликвидировали последствия атаки. На кадрах видно, как полицейские ликвидируют последствия атаки, помогают пострадавшим и пытаются вывести их из разрушенного дома.
"Патрульные эвакуировали из-под завалов людей и животных, оказывали гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия", – говорится в сообщении.
В полиции призвали украинцев не игнорировать правила безопасности во время вражеских обстрелов и находиться в укрытиях.
Напомним, что недра 2 января россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Ночью россияне атаковали столицу беспилотниками, но уже утром запустили по Киеву "Кинжалы" и крылатые ракеты. В Киеве горели многоэтажки и авто, есть много пострадавших. В результате атаки по столице погибли два человека, а количество пострадавших увеличилось до почти полусотни.
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