Полиция показала первые минуты после удара россиян по Киеву (видео)

Патрульная полиция обнародовала видео со своих бодикамер, на котором видны первые минуты после утренних обстрелов Киева.

Полицейские прибыли на место взрыва и совместно с другими службами ликвидировали последствия атаки. На кадрах видно, как полицейские ликвидируют последствия атаки, помогают пострадавшим и пытаются вывести их из разрушенного дома.

"Патрульные эвакуировали из-под завалов людей и животных, оказывали гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия", – говорится в сообщении.

В полиции призвали украинцев не игнорировать правила безопасности во время вражеских обстрелов и находиться в укрытиях.