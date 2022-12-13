Полиция опровергла новость о пожаре в пункте обогрева в Киеве и объяснила, что на самом деле произошло

Видео, распространяемое в Сети о якобы пожаре в "Пункте незламності" в Киеве, снято на территории РФ.

Никакого пожара в "Пункте незламності" в Киеве, о котором сообщали в Сети накануне, 12 декабря, на самом деле не было.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Видео пожара, на котором автор утверждал, что "горит Пункт незламності", правоохранители во время мониторинга новостей в Сети.

Информация быстро распространилась, но оказалось, что на самом деле это видео было снято на территории РФ.

"россия продолжает информационную войну и распространяет фейковую информацию о возгорании Пункта незламності в Киеве. Полиция Киева утверждает: ни в одном пункте обогрева населения пожара не было", — говорится в сообщении.

Полиция говорит, что россияне специально распространяют такой контент, чтобы нагнетать тревожные настроения среди населения Украины. Людей просят доверять только официальным источникам информации.

Правоохранители также обнародовали фотоподтверждения того, что к фейку причастна Россия.

Видео, распространяемое в Сети о якобы пожаре в Пункте незламності в Киеве, снято на территории РФ. / Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула 1072 "Пункта незламності" по всей территории Украины для временного пребывания граждан. Там можно зарядить телефоны, павербанки, выпить горячий чай и поработать с ноутбуком.

На специальном сайте – nezlamnist.gov.ua, – размещена карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется. Рекомендуется уже сейчас записать адреса ближайших "Пунктов незламності" на случай аварийного отключения связи или электроэнергии.

Ранее ТСН.ua проверил работу "Пунктов незламності" в Буче.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице пункты обогрева будут работать круглосуточно при условии, что в городе будет чрезвычайная ситуация с отоплением и другими коммуникациями.

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