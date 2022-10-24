Полиция обнаружила в лесу на Киевщине тело еще одного убитого россиянами мужчины (фото)

В Киевской области вблизи села Немишаево правоохранители обнаружили тело убитого оккупантами мирного жителя.

Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Останки обнаружили в лесу местные жители, неподалеку от ямы, где несколько дней назад полицейские уже обнаруживали убитого оккупантами человека. В ходе осмотра трупа полицейские установили, что мужчина погиб именно во время оккупации Бучанского района.

"Рост мужчины – около 190 сантиметров, размер ноги – 43. Одет был в синюю куртку, синие джинсы, черные туфли и темное белье. В нагрудном кармане куртки погибшего мы нашли православный крестик. Если вы владеете информацией о погибшем, звоните на спецлинию "102", – отметил Небитов.

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На днях полиция Киевской области обнаружили в лесу тело мужчины, убитого оккупантами. Человек получил несколько шаровых ранений в область сердца и ноги.

В Киевской области близ Михайловки-Рубежовки обнаружили тело еще одного погибшего во время российской оккупации. Правоохранители устанавливают личность мужчины.

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В Харьковской области обнаружили тела еще трех гражданских, один из них — без головы (фото).

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