Полиция начала уголовное производство из-за взрыва в Киеве: какую версию рассматривают

Национальная полиция начала уголовное производство из-за взрыва в многоэтажке в Днепровском районе Киева по статье 270 Уголовного кодекса – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Об этом сообщила спикер полиции Юлия Гирдвилис на месте трагедии, передает корреспондент ТСН.ua.

На данный рассматривается версия, что взрыв произошел из-за утечки газа.

"У нас начато уголовное производство по статье 270, продолжаются сейчас работы. Работают криминалисты, следственно-оперативные группы. Мы еще обновим информацию, что нам будет известно по завершению всех действий", – отметила спикер.

Взрыв в многоэтажке в Киеве / Фото: ТСН.ua

Напомним, что количество погибших в результате взрыва в многоэтажке в Днепровском районе Киева возросло до трех. Спасатели достали тело женщины из-под завалов. Поисково-спасательная операция продолжается.

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