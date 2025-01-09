Полиция Киевщины разыскивает родителей младенца, оставленного в сумке на улице: детали, фото

Медики установили, что малыш был рожден за несколько часов до обнаружения на улице, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Полиция Киевщины разыскивает родителей младенца, оставленного в сумке на улице.

Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала фото вещей, которые были в сумке с младенцем.

Как ранее сообщал ТСН.ua, 2 января на одной из улиц города Богуслав рядом с частным домом хозяин обнаружил новорожденного мальчика.

Одеяло, в которое был завернут малыш / Фото: Полиция Киевской области

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение и обследован. Медики установили, что малыш был рожден за несколько часов до обнаружения на улице. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Комбинезончик младенца / Фото: Полиция Киевской области

Полиция продолжает работать над установлением личности матери и отца младенца, и выясняет обстоятельства, при которых ребенок был оставлен без присмотра.

Маечка малыша / Фото: Полиция Киевской области

Полиция обращается к родным, а также гражданам, в случае, если вы узнали вещи или владеете информацией о родителях ребенка, просим немедленно обратиться на спецлинию 102 или по телефонам:

+380 (99) 528 71 47

+380 (66) 914 24 17

Напомним, в Черкасской роженица запихнула младенца в пакет и выбросила в мусорный бак.

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