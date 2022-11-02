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Полиция Киевщины разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления: фото, приметы

Полиция Киевщины разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления: фото, приметы

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Полиция Киевщины разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления: фото, приметы

Фото: Полиция Киевской области

Мужчину зовут Сережа Алоян, ему 33 года.

Полиция Киевщины разыскивает Алояна Сережу Рзгановича, 1989 г.р.

Мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления в Бучанском районе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Приметы подозреваемого:

  • возраст – 33 года,
  • рост – примерно 175 см,
  • вес — около 90 кг,
  • волосы — короткие, темные,
  • лицо округлое, скулы широкие.
© Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области

"Если вы узнали этого мужчину, или владеете какой-либо информацией о нем, просим срочно сообщить на спецлинию "102", — просятв полиции.

Напомним, в Киеве произошел конфликт между пассажиркой и водителем такси. Таксист высадил женщину, ударил ножом в грудь и отобрал у нее смартфон.

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