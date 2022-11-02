Полиция Киевщины разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления: фото, приметы

Мужчину зовут Сережа Алоян, ему 33 года.
Полиция Киевщины разыскивает Алояна Сережу Рзгановича, 1989 г.р.
Мужчина подозревается в совершении тяжкого преступления в Бучанском районе.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Приметы подозреваемого:
- возраст – 33 года,
- рост – примерно 175 см,
- вес — около 90 кг,
- волосы — короткие, темные,
- лицо округлое, скулы широкие.
"Если вы узнали этого мужчину, или владеете какой-либо информацией о нем, просим срочно сообщить на спецлинию "102", — просятв полиции.
Напомним, в Киеве произошел конфликт между пассажиркой и водителем такси. Таксист высадил женщину, ударил ножом в грудь и отобрал у нее смартфон.
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