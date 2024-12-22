Полиция Киева опровергла фейковое видео о "военных", которые просили деньги возле ТЦ

В ходе проверки выяснилось, что двое мужчин, фигурирующих на видео, не имеют никакого отношения к Силам обороны Украины.

Киевские правоохранители опровергли недостоверную информацию, которая распространялась в сети Интернет после появления видео о мужчинах, которые представлялись бывшими военными ВСУ и попрошайничали возле торгового центра в Дарницком районе.

Подробности сообщили в полиции Киева.

В ходе проверки выяснилось, что двое мужчин, фигурирующих на видео, не имеют никакого отношения к Силам обороны Украины. Один из них – 39-летний киевлянин, другой – 34-летний уроженец Херсона. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркопреступления. На видео они жаловались на отсутствие выплат и утверждали, что вынуждены просить милостыню из-за безвыходности.

Запись распространилась по сети, набрав около 200 тысяч просмотров, и создала у граждан ошибочное впечатление о безразличии государства к украинским защитникам. Полиция призывает критически относиться к подобным публикациям и проверять информацию, прежде чем распространять ее.

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"Полицейские провели с мужчинами разъяснительную беседу по поводу недопустимости распространения недостоверной информации и предоставили контакты служб, оказывающих социальную помощь", — отметили в полиции.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении курсантке одного из правоохранительных вузов Днепра. Девушка выдавала себя за военнослужащего и "выдурила" более 800 000 тысяч гривен на сайте знакомств.