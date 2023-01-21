Полиция и СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе Киева: фото

Цель – усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

Полицейские Киева и сотрудники СБУ проводят меры безопасности в Деснянском районе столицы.

Правоохранители проводят контрразведывательные мероприятия на территории Деснянского района столицы, в частности, в Лесном жилом массиве и на прилегающих территориях.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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"Столичные полицейские осуществляют соответствующие меры по взаимодействию со Службой безопасности Украины, Военной службой правопорядка в ВСУ и Национальной гвардией. Цель – усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины", – объяснили в полиции.

Мероприятия проводятся с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам Деснянского района, проверка документов граждан и досмотр автомобилей.

Кроме того, будет проведен осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

"Правоохранители просят граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", — говорится в сообщении.

Напомним, силовики СБУ 11 января проводили контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района, в частности, в пределах правительственного квартала и на близлежащих территориях.

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