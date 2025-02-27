Полицейский автомобиль влетел во внедорожник и скрылся с места ДТП – детали

На въезде в Киев со стороны Борисполя полицейский автомобиль влетел во внедорожник Volkswagen, после чего авто включило проблесковые маячки и скрылось с места ДТП.

В Киеве полицейские на авто врезались во внедорожник и скрылись с места ДТП. В полиции прокомментировали инцидент.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Telegram, а также свидетельствует видео "Киев оперативный" в Facebook.

По заявлению полиции, по факту ДТП с участием служебного авто назначено служебное расследование. Так прокомментировали правоохранители видео пользователей соцсетей, которые запечатлели, как полицейский автомобиль в Киеве 27 февраля устроил ДТП и скрылся с места происшествия.

Также известно, что водитель отстранен от работы и будет проведено служебное расследование.

"Полицейский, управлявший транспортным средством, отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, в отношении него составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП – нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве мужчина устроил стрельбу прямо на дороге. Патрульные полицейские оперативно задержали.

Читайте также: