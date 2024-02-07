Полицейские Киева спасли собачку, которую заблокировало в разрушенной квартире: ее уже забрали владельцы

Украинские специалисты без устали работают, чтобы защитить от последствий действий врага каждую жизнь.

Полицейские Киева получили собачку, которая была заблокирована в разрушенной квартире поврежденного дома в Голосеевском районе. К счастью, четырехлапый выжил.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

"При осмотре одной из квартир многоэтажки правоохранители нашли собачку породы чихуахуа. Пушистик не получил повреждений, однако очень дрожал от пережитого", – говорится в сообщении.

Спасенное животное сразу передали волонтерам. Любимца уже забрали его владельцы.

Национальная полиция Украины

Напомним, работы по ликвидации последствий массированной атаки по Киеву 7 февраля завершены. В многоэтажке в Голосеевском районе погибли четыре человека. Из дома эвакуированы 40 жителей и 28 спасены.

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