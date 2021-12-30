Полетал на парашюте и посмотрел на слона: Кличко забавно поздравил украинцев с Новым годом (видео)

Полетал на парашюте и посмотрел на слона: Кличко забавно поздравил украинцев с Новым годом (видео)

В комментариях пользователи Сети за несколько часов оставили более 150 комментариев.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым забавным мультфильмом. В нем городской голова показывает столицу Святому Николаю.

Видео он 30 декабря опубликовал у себя в Facebook.

Кличко вместе со Святым Николаем пролетает на парашюте над киевскими локациями, которые построили или обновили в течение нескольких последних лет.

В мультике можно увидеть самый большой государственный флаг, новую станцию Борщаговской линии скоростного трамвая, зоопарк, Пейзажную аллею и велосипедно-пешеходный мост. Герои видео также играли в баскетбол возле новой школы, погуляли на детской площадке и посетили главную елку страны на Софийской площади.

"Друзья! Здоровья вам, мира, добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым Годом и Рождеством Христовым!" – написал Кличко под видео.

facebook/Віталій Кличко

В комментариях пользователи Сети за несколько часов оставили более 150 комментариев. Большинство из них – положительные. Киевляне назвали мультфильм сказочным, милым и небанальным.

"Super! Празднично! Сказочно! С праздниками вас, Виталий! Счастливого Рождества!", "Позитив, хорошее поздравление)", "Как же круто) С наступающим!" – написали пользователи.

facebook/Віталій Кличко

facebook/Віталій Кличко

Напомним, что транспорт в Киеве изменит график работы на новогодние праздники. Некоторые станции метро могут быть закрыты на вход.

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