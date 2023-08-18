Покушение на чиновника Налоговой службы в центре Киева: задержаны два человека (фото, видео)

Полицейские смогли предотвратить нападение, когда подозреваемые с битами уже направлялись в сторону мужчины, выходящего из подъезда.

В Киеве двоих мужчин задержали оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции вместе со следователями и спецназовцами. Задержанные готовили нападение на высокопоставленного чиновника Налоговой службы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Полицейским удалось предотвратить нападение в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами направлялись в сторону мужчины. Он выходил из подъезда своего дома.

Правоохранители получили информацию о готовящемся нападении с целью нанесения телесных повреждений заранее. Поэтому в 8 утра задержали злоумышленников непосредственно во время покушения на совершение преступления. Таким образом, фактически спасли чиновника.

Нападавшие имели фото 30-летней потенциальной жертвы и его автомобиля, что указывает на заказной характер преступления.

Нападавшие имели фото потенциальной жертвы и его автомобиля/Фото: МВД

Злоумышленниками оказались ранее судимые 27-ми и 31-летние граждане. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ.

Один из нападающих на заместителя председателя Налоговой службы/Фото: МВД

Второй нападающий на заместителя председателя Налоговой службы/Фото: МВД

Следователи выясняют личность заказчика нападения.

Следователи выясняют личность заказчика нападения/Фото: МВД

Досудебное расследование возбуждено по ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – готовка к преступлению, причинение тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенное по заказу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в центре Киева совершено покушение на заместителя председателя Налоговой службы Евгения Сокура. Он занимает должность и. о. замглавы ГНСУ около трех месяцев. По данным нардепа Гетманцева, лица, которые были исполнителями покушения, дают показания заказчикам. В частности, речь идет о "схемниках", которые потеряли "бизнес" и перешли границу.

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