Покушение на Буданова: Россия дважды пыталась атаковать ракетами здание ГУР — The Economist

По словам помощников Буданова, на него было совершено по меньшей мере десять покушений.

Россия дважды пыталась атаковать ракетами здание Главного управления разведки, цель – убить руководителя разведки Кирилла Буданова.

Об этом пишет The Economist.

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По словам помощников Буданова, на него было совершено по меньшей мере десять покушений. Два из них были атакованы на штаб разведки. Впервые россияне пытались нанести удар в марте 2022 года, второй раз - 29 мая 2023 года. После этого в российских ОМП распространились фейки о "тяжелом ранении", "коме" и "смерти" главы ГУР.

Офицеры ГУР напомнили первый ракетный удар россиян. Тогда от ракет вылетели окна, пострадало здание. А люди, которые ждали в приемной встречи с Будановым, упали на пол. Через несколько минут вышел Буданов и сказал: "Все хорошо". Далее в итер пыль, надел фуражку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждение.

"Во время второй атаки баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники попали в его офис на Рыболовном. Через день Владимир Путин похвастался "точным" ударом, уничтожившим комплекс. Прокремлевские СМИ сообщали, что генерала Буданова эвакуировали в Германию и ввели в кому. The Economist может подтвердить, что ни одно утверждение не соответствует действительности", — подчеркнули авторы западного СМИ.

Фейки пропагандистов о "смерти" Буданова

Напомним, в начале июня российские пропагандисты заявили о "гибели" Буданова в результате ракетной атаки по Киеву 29 мая. В ГУР опровергли этот фейк.

Впрочем, через две недели российские пропагандисты снова начали распространять ложь о том, что глава ГУР "тяжело ранен" и находится в коме в одной из немецких клиник. Они придумали новость и сослались на издание Stern, но позже немецкие журналисты опровергали фейки рупора Кремля.

Сам Кирилл Буданов, комментируя свою "смерть", назвал информационно-психологическую операцию оккупантов бестолковой и пообещал "приходить к ним во сны".

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