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Показывал женщинам свой половой орган: в Киеве в парке задержали иностранца (фото)

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Показывал женщинам свой половой орган: в Киеве в парке задержали иностранца (фото)

Муниципальная варта Киева

Хулиган был задержан и передан правоохранителям.

В Киеве в парке Троещина во вторник, 14 декабря, задержали иностранца, который показывал женщинам свой половой орган.

Об этом сообщили в Муниципальной варте Киева.

Известно, что мужчина утром демонстрировал женщинам, находившимся в парке свой половой орган. Одна из очевидцев обратилась к "муниципалам".

"Похожий по описанию мужчина обнаружен неподалеку от парка. Увидев "муниципалов", неизвестный заметно нервничал и попытался скрыться", — говорится в сообщении.

Муниципальная варта задержала мужчину. Им оказался гражданин Алжира, уже имевший проблемы с законом. Хулигана передали правоохранителям.

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