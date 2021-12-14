Показывал женщинам свой половой орган: в Киеве в парке задержали иностранца (фото)

Хулиган был задержан и передан правоохранителям.
В Киеве в парке Троещина во вторник, 14 декабря, задержали иностранца, который показывал женщинам свой половой орган.
Об этом сообщили в Муниципальной варте Киева.
Известно, что мужчина утром демонстрировал женщинам, находившимся в парке свой половой орган. Одна из очевидцев обратилась к "муниципалам".
"Похожий по описанию мужчина обнаружен неподалеку от парка. Увидев "муниципалов", неизвестный заметно нервничал и попытался скрыться", — говорится в сообщении.
Муниципальная варта задержала мужчину. Им оказался гражданин Алжира, уже имевший проблемы с законом. Хулигана передали правоохранителям.
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