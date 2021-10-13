Показ военной техники и художественные акции: как Киев будет праздновать День защитников и защитниц Украины

Показ военной техники и художественные акции: как Киев будет праздновать День защитников и защитниц Украины

В столице состоятся мемориальные мероприятия национально-патриотические проекты, тематические выставки, художественные акции и тому подобное.

В Киеве по случаю Дня защитников и защитниц Украины, который отмечается ежегодно 14 октября, состоятся мемориальные мероприятия национально-патриотические проекты, тематические выставки, художественные акции и тому подобное. Соответствующий план мероприятий утвержден в Киевской городской государственной администрации.

Об этом говорится на сайте КГГА.

План праздничных мероприятий:

14 октября состоится Церемония возложения цветов к памятному кресту на Аллее Героев Небесной Сотни и Мемориального комплекса Героям киевлянам, погибшим за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

14 октября состоится праздничная художественная акция, посвященная Дню защитников и защитниц Украины на территории Певческого поля в Печерском ландшафтном парке.

14 октября в сети кинотеатров коммунального предприятия "Киевкинофильм" состоится показ документальных фильмов на соответствующую тематику.

С 11 по 24 октября в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" будет проходить выставка из фондов музея "Казацкая слава бессмертна".

С 12 по 17 октября будет проходить национально-патриотический проект "Защитникам родной земли...", который предусматривает участие воспитанников Киевского городского дворца детей и юношества в ритуале чествования защитников Украины в Зале памяти Мемориального комплекса Министерства обороны Украины; участие в квесте "Мы маленькие казачата"; онлайн-поздравление воспитанников детских творческих художественных коллективов; выставка творческих работ воспитанников отдела народного творчества.

С 11 по 15 октября в читальном зале Государственного архива Киева проходит выставка архивных документов, посвященных Дню защитников и защитниц Украины.

С 13 по 17 октября состоится статический показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны на Михайловской площади и Владимирском проезде.

Также 14 октября отмечается Покрова Пресвятой Богородицы, День казачества и День создания УПА.

Напомним, поскольку праздник выпадает на четверг, поэтому пятница, 15 октября, будет нерабочим днем. Отработка переносится на следующую субботу, 23 октября. Поэтому украинцев ждет четыре выходных.

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