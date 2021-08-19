Пока водитель дрался с соседом, трое подростков в Киеве похитили его машину: видео

Несовершеннолетние подобрали ключи, которые владелец потерял во время драки, и поехали кататься на его машине.

В Дарницком районе Киева у местного жителя из частного двора пропал его автомобиль "Ауди". Как сообщили в пресс служба Нацполиции, исчезновение машины водитель заметил после драки со своим соседом, во время которой он потерял ключи от автомобиля.

На место происшествия на улице Харченко выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что причастными к похищению машины могут быть трое местных подростков — в возрасте 15-17 лет.

"Несовершеннолетние стали свидетелями драки между двумя мужчинами, во время которой из кармана одного из них выпали ключи от" Ауди ". Они их подобрали, запустили двигатель авто и поехали кататься по городу ", — сообщили в полиции.

Похитителей зафиксировали камеры наблюдения на одной из автозаправочных станций.

Впоследствии похищенный автомобиль обнаружили на улице Осьмака, где несовершеннолетних задержали и передали родителям для проведения профилактической беседы.

Следователи готовят правонарушителям сообщение о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Бердянский городской суд вынес решение о уголовного преступления, который совершил 12-летний местный школьник. Он облил легковоспламеняющимся веществом своего сверстника и поджег.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку