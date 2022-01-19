Пока священник читал молитву: в Киеве на Крещение "моржи" устроили драку (видео)

Пока священник читал молитву: в Киеве на Крещение "моржи" устроили драку (видео)

Дебоширов разнимали полиция и спасатели, дежурившие у водоема.

В Киеве на Крещение, 19 января, мужчины устроили драку на Оболонской набережной. "Моржи" выясняли отношения, пока священник читал молитву.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Большой Киев".

Причина конфликта неизвестна. На записи видно, что мужчины машут кулаками у проруби. Один из них упал на землю. Дебоширов разнимали полиция и спасатели, дежурившие у водоема.

Напомним, что в Киеве 19 января с самого утра начали праздновать Крещение. Горожане собрались у водоемов для того, чтобы нырнуть в ледяную воду. Больше всего желающих – в Гидропарке.

В Киеве на Крещение мужчины устроили драку

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