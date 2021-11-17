Пока мама была на работе: в Киеве 44-летний мужчина развращал несовершеннолетнюю падчерицу

Пока мама была на работе: в Киеве 44-летний мужчина развращал несовершеннолетнюю падчерицу

Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет заключения.

В Киеве задержали 44-летнего мужчину, который совершал развратные действия касательно своей несовершеннолетней падчерицы.



Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева 17 ноября.

Инцидент произошел, когда мама девочки ушла на работу и мужчина остался с ней наедине. После того, как женщина обратилась к стражам порядка, злоумышленник скрылся и скрывался от органов досудебного расследования.



Следствие установило, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Правоохранители разыскали и задержали его.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет заключения.



Ранее в Николаевской области мужчину приговорили к семи годам лишения свободы за развращение 13-летней падчерицы. Злоумышленник виновным себя не признал.

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