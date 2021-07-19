"Пока, гражданство": в Киеве блогер сжег украинский паспорт и похвастался этим в Сети

"Пока, гражданство": в Киеве блогер сжег украинский паспорт и похвастался этим в Сети

Блогер уже извинился за свой поступок, однако не смог его объяснить.

В Киеве блогер, которого зовут Роман, публично сжег украинский паспорт и похвастался этим в Сети.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Катарсис".

Сначала киевлянин опубликовал видео в Instagram на котором видно, как горит украинский паспорт. При этом блогер говорит, что якобы он планирует уезжать из Украины.

"Якобы я с**бую из Украины. Пока, гражданство", — говорит на видео Роман.

Впоследствии молодой человек опубликовал еще одно видео, на котором извинился за свой поступок. При этом он не сумел объяснить цель сожжение паспорта и заявил, что документ был ненастоящим.

"Хочу попросить прощения у ребят-патриотов, которые считают этот поступок оскорбительным. Я это сделал не потому, что я не уважаю или не люблю Украину. Это моя родная страна, и я, конечно же, ее люблю. Я это сделал в принципе без всякой задней мысли или ссылки", — говорит на видео блогер.

Киевский блоггер сжег паспорт Украины и снял это на видео

Напомним, в Киеве в теннисном лагере Международной теннисной академии произошел языковой скандал. Ребенка преподаватели заставили общаться на русском языке.

Также в Одесской области из-за языкового скандала освободили преподавателя колледжа.

Ранее украинка Людмила Чмульова, которая показательно выбросила паспорт Украины, послав Украину "в ср*ку", проснулась знаменитой. Ее захейтилы украинцы, а также она попала в базу сайта "Миротворец".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку