"Пока будет существовать Россия": Павлюк прокомментировал вероятность повторного наступления на Киев

"Пока будет существовать Россия": Павлюк прокомментировал вероятность повторного наступления на Киев

Глава Киевской ОВА Александр Павлюк убежден, что вероятность повторного наступления российских войск на украинскую столицу всегда остается.

Он заверил, что власти такие варианты не исключают, просчитывают и готовятся к разным возможным сценариям действий российских оккупантов.

Об этом Павлюк рассказал в интервью "Укринформу".

"Вероятность всегда остается, потому что без захвата столицы полной победы над Украиной никогда не будет. Поэтому, если в планах России остается полное уничтожение Украины, а это было всегда, и пока будет существовать Россия, сердце Украины – Киев – будет под прицелом", – рассказал глава Киевской области.

"Мы такие варианты не исключаем, просчитываем и готовимся к разным возможным сценариям действий противника", — добавил он.

Напомним, 6 мая в КГГА сообщили, что количество возвращающихся в Киев людей значительно уменьшилось.

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