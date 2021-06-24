Поиски прекращены: нашли тело мужчины, которого на матрасе вместе с двумя дочерьми унесло в Киевское водохранилище

Тело мужчины обнаружили в Вышгородском районе.

В Киеве после 4 суток поисков нашли тело мужчины, которого на матрасе вместе с дочерью унесло в Киевское море. Тело мужчины обнаружили вблизи села Лебедевка Вышгородского района.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"24 июня в 14:30 в акватории Киевского водохранилища, вблизи села Лебедевка Вышгородского района, местным населением найдено тело мужчины, поиски которого продолжались четверо суток. Ранее, 20 июня в Службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Киевского водохранилища, вероятно, утонули 3 человека: 36-летний отец и двое детей 10 и 4 лет ", — рассказали в пресс служба ГСЧС.

Ранее сообщалось, что одну девочку из воды достали местные жители и передали медикам, но по дороге в больницу ребенок умер. Другую девочку погибшей обнаружили на расстоянии более 10 километров от места исчезновения, вблизи села Козаровичи.

Поиски мужчины продолжались до сегодняшнего дня.

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