Поила водкой и била: в Киеве полицейские спасли четырехлапого Бабанича от жестокой хозяйки (фото)

В Киеве полицейские приехали на вызов о конфликте между соседями и заметили в квартире заявительницы напуганного больного щенка. Оказалось, что владелица морила животное голодом, поила водкой и била. Собаку изъяли, а женщину наказали.

Пса назвали Бабаныч, теперь он живет у полицейского, который участвовал в его спасении. Трогательную историю рассказали в полиции Киева.

"Ни разу нарушительница не выгуливала собачку на улице и морила его голодом. Соседи, кто как мог подкармливали животное. Чтобы четырехлапый меньше раздражал женщину и не скулил — она подпаивала его водкой. В квартире мы не нашли ни корма, ни других продуктов для щенка, не говоря уже о посуде или других вещах для него", — рассказал полицейский Денис Матвиенко.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

На злоумышленницу составили протокол по ч. 1 ст. 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях – жестокое обращение с животным. Суд оштрафовал женщину на 3 400 гривен.

Щенка доставили в ветеринарную клинику, где диагностировали у него тяжелую инфекционную болезнь. Усилиями врачей и правоохранителей животное спасли во второй раз. Когда полицейский Денис узнал решение суда, и что щенка владелице уже не вернут, он решил забрать его себе.

Фото: Полиция Киева

"Песика я назвал Боб или ласково — Бабаныч, и для меня он настоящий друг, о котором я мечтал, но долго не решался брать из-за постоянной занятости на работе. Сейчас с ним помогает моя девушка. Боб уже отошел от болезни, вернулся к счастливой жизни и играет с удовольствием. Уверен, что со мной ему хорошо", — рассказал Денис.

Фото: Полиция Киева

Напомним, киевлянин отправился в пешее путешествие по Украине со своей собакой. Они планируют пройти семь тысяч километров. Все приключения мужчина снимает и показывает в соцсетях, помощью подписчиков делится с Вооруженными силами Украины.

Большая пешая прогулка: киевлянин отправился в путешествие по Украине вместе с собакой

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