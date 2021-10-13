Похвастались и попали в скандал: под Киевом школьники исполнили гимн России (видео)

Похвастались и попали в скандал: под Киевом школьники исполнили гимн России (видео)

В Вишневом школьники решили отличиться.

Под Киевом школьники спели гимн России и опубликовали видео в Сети.

Об этом сообщает Telegram канал "Катарсис".

Пятеро подростков в одной из школ г. Вишневое исполнили гимн РФ на камеру и обнародовали видео на своих страницах в соцсетях.

Сначала школьники гордились своим поступком, но видео увидели в Сети. Дети удалили видео. Впоследствии двое из них опубликовали извинения. Говорят, что обидеть никого не хотели.

Напомним, в Каменском Днепропетровской области 15-летняя девушка вместе со своими друзьями в парке подожгла флаг. Все это подростки снимали на видео. А сама виновница инцидента в момент происшествия говорила, что "это не ее флаг".

Ролик впоследствии попал в социальные сети, где моментально возмутил общество. И возмутил настолько, что событием заинтересовались правоохранители, которые открыли уголовное производство по факту надругательства над государственными символами.

Новости Украины: несовершеннолетняя подожгла государственный флаг под хохот друзей

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку