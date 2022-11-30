"А оттуда выпускают?": в Киеве открыли "Пункт незламності" при Лукьяновском СИЗО (фото)

В Киеве при Лукьяновском следственном изоляторе открыли "Пункт незламності". Он работает круглосуточно. В помещении тепло, есть электроэнергия, горячий чай и Интернет.

Фото пункта опубликовали на странице "Киевского следственного изолятора" в Facebook.

В комментариях к фото украинцы пошутили о местоположении "Пункту незламності" и заметили, что генератор стоит посреди комнаты.

"Это "Пункт незламності" уровень босс",

"Я понимаю, что есть определенные традиции, но генератор лучше вынести на улицу",

"Генератор пробовали включать? Кто-то выжил?",

"Это топ. А оттуда выпускают?))",

"С генератором внутри похоже на газовую камеру. Хороший подход, теперь самый несгибаемый сломается за пару минут",

"Спасибо, лучше вы к нам)", — написали в Сети.

"Пункт незламності" расположен на улице Дегтяревской, 13.

Фото: Киевский следственный изолятор

Фото: Киевский следственный изолятор

Фото: Киевский следственный изолятор

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, в Одессе из "Пункту незламності" пытались украсть генератор. Из-за устройства жестоко избили коммунальщика, его госпитализировали. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

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