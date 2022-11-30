"А оттуда выпускают?": в Киеве открыли "Пункт незламності" при Лукьяновском СИЗО (фото)

В помещении "Пункту незламності" стоит генератор.
В Киеве при Лукьяновском следственном изоляторе открыли "Пункт незламності". Он работает круглосуточно. В помещении тепло, есть электроэнергия, горячий чай и Интернет.
Фото пункта опубликовали на странице "Киевского следственного изолятора" в Facebook.
В комментариях к фото украинцы пошутили о местоположении "Пункту незламності" и заметили, что генератор стоит посреди комнаты.
"Это "Пункт незламності" уровень босс",
"Я понимаю, что есть определенные традиции, но генератор лучше вынести на улицу",
"Генератор пробовали включать? Кто-то выжил?",
"Это топ. А оттуда выпускают?))",
"С генератором внутри похоже на газовую камеру. Хороший подход, теперь самый несгибаемый сломается за пару минут",
"Спасибо, лучше вы к нам)", — написали в Сети.
"Пункт незламності" расположен на улице Дегтяревской, 13.
Напомним, в Одессе из "Пункту незламності" пытались украсть генератор. Из-за устройства жестоко избили коммунальщика, его госпитализировали. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.
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