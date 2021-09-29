Похитили онколога в Киеве ради выкупа: мужчина и женщина проведут за решеткой 7 и 9 лет

Похитили онколога в Киеве ради выкупа: мужчина и женщина проведут за решеткой 7 и 9 лет

В Киеве пара похитила онколога, держала ее в гараже и требовала у семьи выкуп.

В Киеве мужчина и женщина, сговорившись, похитили врача-онколога и держали ее в гараже. Они требовали у семьи выкуп за родственницу и ее авто. Событие произошло еще осенью 2017 года.

И вот наконец пара похитителей получила приговоры.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции в отношении двух обвиняемых в похищении человека с целью получения выкупа. Им назначено наказание в виде 7 и 9 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Прокуроры в суде доказали, что осенью 2017 мужчина и женщина, действуя по предварительному сговору, похитили из собственного двора врача-онколога и в дальнейшем удерживали ее в арендованном гараже, требуя у родственников 200 тысяч долларов США выкупа за ее освобождение. Также они угнали автомобиль и забрали личные вещи потерпевшей.

Таким образом было подтвержден приговор Святошинского районного суда города Киева, которым они признаны виновными в незаконном лишении свободы или похищении человека, краже, вымогательстве и незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 УК Украины).

Напомним, в Киеве разоблачили группу псевдополицейских, которые занимались вымогательством и разбоями.

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