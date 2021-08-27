Похитили мужчину и вымогали у него $ 10 тысяч: в Киеве взяли под стражу двух полицейских

Подозреваемым предоставили альтернативу внесения залога в сумме 180 тысяч гривен для каждого.

В Киеве двух полицейских, которых подозревают в похищении человека, взяли под стражу.

По ходатайству Киевской городской прокуратуры Печерский районный суд столицы избрал меры двум работникам полиции, а также гражданскому лицу, которые подозреваются в незаконном лишении свободы человека и получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Относительно всех трех подозреваемых суд применил меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 180 тыс. гривен для каждого, что является максимальным размером залога согласно санкции статьи.

Напомним, полицейские с помощью сообщника совершили имитацию задержания мужчины, который находился в розыске, с целью дальнейшего получения от него денежных средств в сумме 10 тысяч долларов США за несообщение о его местонахождении уполномоченному органу досудебного расследования.

В среду, 25 августа, по результатам проведенных следственных действий полицейским и их сообщнику было сообщено о подозрении.

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