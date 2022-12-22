Похитил 40 тысяч евро с помощью дрона: в Киеве изобретательный мошенник приговорен к 5,5 годам за решеткой

Квадрокоптер с прикрепленной сумкой с деньгами упал недалеко от места преступления, егот обнаружила местная жительница, которая сообщила о находке в полицию.

В Киеве мошенник, похитивший 40 тысяч евро с помощью квадрокоптера, приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева судом объявлен обвинительный приговор мужчине, завладевшему средствами гражданина под видом обмена валюты", — говорится в сообщении.

Прокурорами в суде доказано, что для реализации преступного плана ранее судимый уроженец Луганской области разместил в интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу. На объявление откликнулся граждан, планировавший обменять 40 тысяч евро на гривне.

В ходе встречи, которая состоялась в одном из пунктов обмена, мужчина передал указанные средства мошеннику. В это время злоумышленник незаметно для клиента поместил деньги в сумку-сетку, прикрепленную к квадрокоптеру, после чего активировал дрон, направив его в заранее подготовленное место.

Затем мошенник покинул помещение через скрытое отверстие в стене.

Квадрокоптер с прикрепленной сумкой с 40 тысячами евро упал недалеко от места преступления, его обнаружила местная жительница, которая сообщила о находке в полицию.

Фото: Прокуратура Киева

"Приговором Подольского районного суда города Киева злоумышленник признан виновным в инкриминируемом правонарушении и приговорен к наказанию в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы. В ходе следствия денежные средства изъяты и возвращены потерпевшему в полном объеме", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Киеве мужчина хотел обменять валюту и потерял почти миллион гривен.

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